Мир, курс, май

Главный позитивный фактор для нацвалюты в начале мая — в том, что власти решили продлить действие указа № 771, который предполагает репатриацию 80% валютной выручки в 60-дневный срок на внутренний рынок и продажи не менее 90% поступившего объема.
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