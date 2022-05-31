За сутки в Челябинской области заболели ковидом 106 человек

И вновь сильно выросли цифры по смертности. Как сообщает пресс-служба областного минздрава, за прошедшие сутки выписались по выздоровлению после перенесенного коронавируса 227 человек.
Популярные статьи
- Елисейский дворец: Шольц и Макрон призвали Путина освободить украинских военнослужащих, вышедших с «Азовстали»
- Латвийский актер Андрис Лиелайс сбежал из Москвы практически в одних «портках»
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии