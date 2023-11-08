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Лавров: Запад пытается разрушить мировую экономику, чтобы «проучить» Россию

Лавров: Запад пытается разрушить мировую экономику, чтобы «проучить» Россию

Западная сторона предпринимает попытки разрушить мировую экономику, чтобы «проучить» Москву. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

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