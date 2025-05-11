FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 915 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Ускова
    странная женщина..«Продержитесь как...
  • Александр Лагуткин
    Когда начнется реальная борьба с  преступностью орд мигрантов, которых миллионами завозят национал-предатели во власт...Следователи назва...
  • alik3456 Джексон
    Это братва с рыбалки возвращаются. С 90-х ещё уплыли на рыбалку...Британский флот п...

Что вообще с судейством класико?

Что вообще с судейством класико?

Много-много спорного. Что за последнее класико сезона! И особенно первый тайм: «Реал» вел 2:0 к 15-й минуте (забивал Килиан Мбаппе), а дальше «Барселона», которая вроде бы поплыла ментально, сразу отыграла один – снова отличился Эрик Гарсия.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх