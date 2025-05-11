Что вообще с судейством класико?

Много-много спорного. Что за последнее класико сезона! И особенно первый тайм: «Реал» вел 2:0 к 15-й минуте (забивал Килиан Мбаппе), а дальше «Барселона», которая вроде бы поплыла ментально, сразу отыграла один – снова отличился Эрик Гарсия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии