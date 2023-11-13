И это отличный прецедент! Из Новосибирска в Таджикистан была выдворена семья ценнейших иностранных специалистов, которые долгое время культурно обогащали местное население.
Семью мигрантов из Таджикистана выдворили из Новосибирска из-за хулиганства детей
Комментарии
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Владислав Владислав
Отлично. Гражданство России должно быть привилегией, котурую нужно ЗАСЛУЖИТь ...
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18 час.
Андрей Тихонов
ду уж хватит их к нам параходами завозить, пора выгонять в соотношении - один нагадил, сто тыщ по пизде мешалкой....
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16 час.
S
Serg
И заслужить именно в зоне СВО, предварительно став на воинский учет. И это нужно внедрять на законодательном уровне. Формировать из "ценнейших" специалистов батальоны, присваивать звание полковника главе местной диаспоры и под его предводительством отправлять их в зону СВО. Один такой прецедент создать и "ценнейшие" специалисты будут штурмом брать пропускные пункты на историческую Родину. За неделю ни одного в России не останется.
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14 час.
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