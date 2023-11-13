Семью мигрантов из Таджикистана выдворили из Новосибирска из-за хулиганства детей

ду уж хватит их к нам параходами завозить, пора выгонять в соотношении - один нагадил, сто тыщ по пизде мешалкой....

S

Serg

И заслужить именно в зоне СВО, предварительно став на воинский учет. И это нужно внедрять на законодательном уровне. Формировать из "ценнейших" специалистов батальоны, присваивать звание полковника главе местной диаспоры и под его предводительством отправлять их в зону СВО. Один такой прецедент создать и "ценнейшие" специалисты будут штурмом брать пропускные пункты на историческую Родину. За неделю ни одного в России не останется.