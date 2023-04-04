Снегопад, снегопад… Под Бахмутом американские броневики «Хамви» вязнут в грязи на грунтовках

Мощный удар стихии поставил крест на наступе укровермахта, по меньшей мере, до конца апреля 30 марта не только в Ростовской области (о чем показало рос-ТВ), но и в ДНР/ЛНР выпало непривычно для этих мест и главное времени года много мокрого снега.