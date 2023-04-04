Время узнать правду!

7 367 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Fialka
    только неадекватный руководитель может вредить своему государству в угоду США, видать американцы везде протянули к р...Русских в Финлянд...
  • Сергей Сидоров
    Бандеровцев под землю. Слава России!Как четыре управл...
  • Игорь Ямкач
    Полностью с Вами согласен, меня тоже зацепило слово убийство в заглавии, убийство это когда целенаправленно убивают м...Красные линии: По...

Снегопад, снегопад… Под Бахмутом американские броневики «Хамви» вязнут в грязи на грунтовках

Снегопад, снегопад… Под Бахмутом американские броневики «Хамви» вязнут в грязи на грунтовках

Мощный удар стихии поставил крест на наступе укровермахта, по меньшей мере, до конца апреля 30 марта не только в Ростовской области (о чем показало рос-ТВ), но и в ДНР/ЛНР выпало непривычно для этих мест и главное времени года много мокрого снега.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх