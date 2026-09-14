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Газета.ру

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Адвокат Ключко: риелторы-мошенники могут активно "прятать" от вас продавца

Адвокат Ключко: риелторы-мошенники могут активно "прятать" от вас продавца

В комментарии «Газете.Ru» руководитель адвокатского филиала «Ключко, Ландау и партнеры» адвокат Антон Ключко перечислил неправомерные действия риелторов, которые могут указывать на мошенничество и говорить о возможном участии в «схеме Долиной».

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