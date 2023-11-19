Фигурист Гуменник набрал более 300 баллов по сумме двух программ

Фигурист Петр Гуменник установил национальный рекорд, сумев преодолеть планку в 300 баллов по итогам выступлений в короткой и произвольной программах на пятом этапе Гран-при России, который в эти выходные проходит в Самаре.
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