NYT: в Белом доме ждут решающих месяцев для Киева и переговоры с Москвой

В администрации президента США Джо Байдена все чаще говорят о том, что следующие несколько месяцев могут оказаться решающими в конфликте на Украине, поскольку Киев и Москва в какой-то момент могут перейти к прекращению огня посредством переговоров.
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