Командование группировки войск «Север» доложило президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о том, что операция по освобождению Курской области от военных ВСУ вышла на завершающую стадию.
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