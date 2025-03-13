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Аргументы и Факты

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  • Вадим Лебедев
    А до этого - ещё много сделать надо...Путин согласился ...
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Путину доложили о завершающей стадии боев по освобождению Курской области

Командование группировки войск «Север» доложило президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину о том, что операция по освобождению Курской области от военных ВСУ вышла на завершающую стадию.

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