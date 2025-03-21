«Вундерваффе» отлетались? Какая судьба ждет «Жнецы», «Байрактары» и «Орионы»

«Парни в шлепках» изгалялись над американскими «Reaper», уничтожая их самыми разными способами Виталий Орлов американский БПЛА MQ-9 Reaper (Фото: Zuma/TASS) Время, применительно к технологическому прогрессу, летит не просто быстро, а молниеносно.