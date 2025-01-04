Будущее Армении будет определяться выбором ее граждан «западных ценностей» или собственного культурно-исторического наследия

О роли Армянской церкви в политической и общественной жизни На вопросы редакции газеты «Ноев Ковчег» ответил Александр Крылов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник сектора Кавказа ЦПИ ИМЭМО РАН.
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