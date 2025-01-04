БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Будущее Армении будет определяться выбором ее граждан «западных ценностей» или собственного культурно-исторического наследия

Будущее Армении будет определяться выбором ее граждан «западных ценностей» или собственного культурно-исторического наследия

О роли Армянской церкви в политической и общественной жизни На вопросы редакции газеты «Ноев Ковчег» ответил Александр Крылов, доктор исторических наук, главный научный сотрудник сектора Кавказа ЦПИ ИМЭМО РАН.

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Комментарии
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Eduard
Какие на Западе &quot;ценности&quot;,те что мы покупаем,а теперь и страну с недрами им подарить,за бананы например? &quot;Европейские ценности&quot; это странная фраза,понимайте её как хотите!!
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15 час.
Eduard
&quot;Однополый секс&quot; это &quot;Западные ценности&quot;, нам это зачем? Зачем мне второй член?
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15 час.

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