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Кому на самом деле надо отдать «Золотой мяч»: этот кандидат достойнее Кейна, Ямаля и Мбаппе

Кому на самом деле надо отдать «Золотой мяч»: этот кандидат достойнее Кейна, Ямаля и Мбаппе

Скоро вручение!Уже в конце следующего месяца — а именно 26 октября 2026 года — в Лондоне состоится вручение премии «Золотой мяч».

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