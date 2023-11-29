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Русская Америка: "я тебя никогда не забуду"

Русская Америка: "я тебя никогда не забуду"

1 января 1862 года окончился срок привилегий РАК, и она обратилась в правительство. Главное правление компании добилось у правительства и Сената сначала в 1865 году новых "правил и привилегий”, а в следующем году последовал высочайший указ о "пособиях” компании.

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