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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«МЮ» интересен левый защитник «Лечче» Доргу. Мендеш и Керкез выше в шорт-листе, но дороже

Милош Керкез из «Борнмута» и Нуну Мендеш из «ПСЖ» находятся выше в шорт-листе манкунианцев на позицию левого защитника, но их трансферы обойдутся дороже, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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