Федеральный центр стройконтроля следит за стройкой детской больницы в Чите

К контролю за ходом проблемной стройки в забайкальской столице подключился федеральный центр.За тем, как строится Краевая детская больница на улице Коханского в Чите следит федеральный центр стройконтроля.
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