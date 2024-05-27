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Царьград

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Федеральный центр стройконтроля следит за стройкой детской больницы в Чите

Федеральный центр стройконтроля следит за стройкой детской больницы в Чите

К контролю за ходом проблемной стройки в забайкальской столице подключился федеральный центр.За тем, как строится Краевая детская больница на улице Коханского в Чите следит федеральный центр стройконтроля.

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