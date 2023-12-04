Си Цзиньпин: Китай поддерживает Белоруссию, которая следует своему пути развития

Китай выступает против вмешательства других стран во внутренние дела Белоруссии. На это указал лидер КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который находится с визитом в Пекине, сообщило РИА «Новости».
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