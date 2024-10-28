Курская дуга, 26 октября: Враг выбит из Дарьино, убегая на Сумщину, у Нового Пути попала в плен пулеметчица

Радомир Маркуш 27 октября 2024 г., 8:34 Сход «зеленки» увеличивает потери ВСУ, горы натовского металлолома пополнили два HIMARS, а также редкая шведская БМП CV90 Часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована и окружена, это примерно 2 тыс.