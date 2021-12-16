Нео-«Матрица» и Спайдермен без маски: блокбастеры прорвались на экраны

На экранах новая часть франшизы «Матрица» от Ланы Вачовски, долгожданное продолжение «Человека-паука» с магическими приключениями разоблаченного супергероя и хтонический триллер Скотта Купера «Оленьи рога» об оборотной стороне одноэтажной Америки.