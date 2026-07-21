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«Вы все осиротели без меня»: Алла Пугачёва сделала громкое заявление во время отдыха в Юрмале

В июле 2026 года латвийский курорт Юрмала вновь оказался в центре внимания из-за приезда Аллы Пугачёвой.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Деревню приезд Пугачевой взбудоражил?   Ну-ну... А что еще им там было  делать в унынии и  тоске?...
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