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Дети знаменитостей, которые отказались от отцовских фамилий

Дети знаменитостей, которые отказались от отцовских фамилий

Часто бывает так, что дети не хотят вписывать в паспорт фамилию, данную им при рождении. Вот и наследники знаменитостей не всегда с гордостью носят фамилии своих знаменитых родителей и меняют их на другие.

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