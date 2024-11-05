Африка не должна возмещать ущерб климату, который не наносила — экономист

Финансовое бремя, связанное с решением проблемы изменения климата, в сочетании с ограниченным бюджетным пространством создает опасную ситуацию для многих африканских стран, которые даже не несут исторической ответственности за возникновение климатического кризиса, уверена экономист, специализирующийся на изменении климата, с большим опытом работы в ООН и Африканском союзе Клаудия Лоренцо Рубьера, 5 ноября сообщает информационный портал Phys.