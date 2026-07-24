Опечатано. Нелегальный детсад для мигрантов в Москве закрыт

Царьград Коллаж Царьграда В Москве закрыли нелегальный частный детский сад, который работал на первом этаже многоэтажного жилого дома и долгое время маскировался под "центр развития" Теперь же на двери - лента "Опечатано".
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