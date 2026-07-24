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Опечатано. Нелегальный детсад для мигрантов в Москве закрыт

Опечатано. Нелегальный детсад для мигрантов в Москве закрыт

Царьград Коллаж Царьграда В Москве закрыли нелегальный частный детский сад, который работал на первом этаже многоэтажного жилого дома и долгое время маскировался под "центр развития" Теперь же на двери - лента "Опечатано".

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Комментарии
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Людмила Семенова
Наказывать штрафами по полной программе - за деньги разрешали, пусть деньги теряют.
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1 м.
Дмитрий Бакланов
В Таджикистане есть русские детсады.... А у нас таджикским места нет?
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1 м.
Алекс Сэм
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1 м.