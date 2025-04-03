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В Кольцово группа подростков держит всех в страхе

В Кольцово группа подростков держит всех в страхе

Недовольство вызывает серия инцидентов. Виновником, вероятно, является группа подростков, пишет Om1 Новосибирск.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
А что, милиции-полиции в этом гетто, под названием &quot;посёлок Кольцова&quot;, нету?... На радость местной шпане, передали институтам и универам с десяток зданий (после очередного САММИТА) под общежития молодым студентам, выселив молодых парней и девочек (!) из центра города на окраину... черт те куда бросили студентов, ради чего???... Знаю, что многие родители из последних сил арендуют детям жильё в городе, чтобы они были поближе к универам. Зато без головной боли с этой дикой логистикой, ни уехать рано утром, ни приехать назад поздно вечером... И без криминала от местной скучающей шпаны...
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