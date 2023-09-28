«Газпромнефть» может разместить свои «народные» облигации на «Финуслугах»

Маркетплейс Московской биржи — «Финуслуги» — обсуждает с новыми эмитентами и регионами возможность размещать их «народные» облигации: среди них — «Газпромнефть», а также Тараса и Пермский край, заявил глава Национального ракетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи) Виктор Жидков в ходе Московского финансового форума.
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