Жабогадюкинг: Нацисты пообещали сжечь жидобандеровцу Либкину ресторан

Помните как месяц назад одесский ресторатор и гнида Савва Либкин совершил подвиг по расписанию — прилюдно послал Артемия Лебедева на… За то, что тот в нашумевшем интервью Дудю сказал, что хочет свободно летать в Одессу самолетами «Аэрофлота».
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