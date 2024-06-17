Дмитрий Медведев: другие страны стремятся присоединяться к «БРИКС»

Несколько десятков стран стремятся присоединиться к межгосударственному объединению «БРИКС». Об этом в ходе в ходе пленарного заседания международного межпартийного форума партии «Единая Россия» под названием «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка», проходящего во Владивостоке, заявил Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает PRIMPRESS.