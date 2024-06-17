Дмитрий Медведев: другие страны стремятся присоединяться к «БРИКС»

Несколько десятков стран стремятся присоединиться к межгосударственному объединению «БРИКС». Об этом в ходе в ходе пленарного заседания международного межпартийного форума партии «Единая Россия» под названием «Роль объединения БРИКС в построении нового многополярного миропорядка», проходящего во Владивостоке, заявил Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии