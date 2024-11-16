Мифы и реальность: как страна «увидела» падение гроба Брежнева

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Поскольку отрицаемая здесь фраза Ельцина звучала в прямом экране телетрансляции и все, кто смотрел его речь, слышали это лично, а не по пересказу, следовательно, такой же выдумкой может оказаться и прочее, так старательно утверждаемое в данной статье. Или это сделано специально, чтобы как раз подтвердить сомнительность утверждаемого, или её писал полный дилетант в психологии и написании убедительных статей.
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