Мифы и реальность: как страна «увидела» падение гроба Брежнева

Дмитрий Боев

Поскольку отрицаемая здесь фраза Ельцина звучала в прямом экране телетрансляции и все, кто смотрел его речь, слышали это лично, а не по пересказу, следовательно, такой же выдумкой может оказаться и прочее, так старательно утверждаемое в данной статье. Или это сделано специально, чтобы как раз подтвердить сомнительность утверждаемого, или её писал полный дилетант в психологии и написании убедительных статей.