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«Я отлично бегаю»: экс-жена Галустяна — о жизни после развода, новой философии брака и взрослых дочерях

«Я отлично бегаю»: экс-жена Галустяна — о жизни после развода, новой философии брака и взрослых дочерях

Экс-жена Галустяна рассказала о жизни после развода и новом взгляде на брак Виктория Галустян, бывшая супруга известного шоумена Михаила Галустяна, впервые так откровенно рассказала о том, как пережила расставание после 18 лет брака.

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