В ДНР ВФУ убили и ранили более 60 мирных жителей с 11 по 18 ноября — СЦКК

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли девять мирных жителей, 52 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, 18 ноября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.