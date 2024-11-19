В ДНР ВФУ убили и ранили более 60 мирных жителей с 11 по 18 ноября — СЦКК

За неделю от обстрелов вооруженных формирований Украины (ВФУ) погибли девять мирных жителей, 52 гражданских лиц получили ранения различной степени тяжести, 18 ноября сообщает Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в ДНР в своем Telegram-канале.
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