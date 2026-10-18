При этом президент США возложил вину за продолжение конфликта на Владимира Зеленского. "Я нахожусь в процессе переговоров о [достижении] мира в войне между Россией и Украиной, и я не хочу предпринимать ничего, что по глупости могло бы оттолкнуть Россию от стола переговоров.