Более 700 петербуржцев вызвались переносить жаб через дорогу

В заказнике «Сестрорецкое болото» начинается миграция жаб. Более 700 волонтеров в рамках акции «Дорогу амфибиям!» помогут им добраться до берега, чтобы отложить икру, сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.