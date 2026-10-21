В начале 2026 года число рейсов по Северному морскому пути выросло в полтора раза Северный морской путь (СМП) с каждым годом превращается во всё более значимый маршрут международной торговли.
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Глубокая статья, особенно умиляют на карте СМП порты Тиксон и Дикси. Шаромыжник ты, Саша Иноземцев.