«Хороший человек на свободе»: 1 901 день Джулиана Ассанжа

Жертвоприношение О сколько нам открытий чудных готовит предвыборная гонка в Соединенных Штатах! Не успели отреагировать на ковбойскую инициативу Трампа по урегулированию украинского кризиса, как команда Байдена выбросила очередную козырную карту.