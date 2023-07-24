Военное обозрение

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От демографической к миграционной катастрофе. Россию предлагают населить африканцами

От демографической к миграционной катастрофе. Россию предлагают населить африканцами

«Бабы новых нарожают» Российские «эффективные менеджеры», которые оптимизировали страну до демографической катастрофы и развала системы здравоохранения, на фоне Украинской кампании наконец-то заметили, что у нас страна-то вымирает.

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