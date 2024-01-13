РИА Новости/Евгений Биятов В канун Нового года Хельсинки произошла встреча руководства Всемирной лютеранской федерации, на которую были приглашены и представители Украины.
Англосаксы "переименовали" Россию в Московию
Комментарии
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Вячеслав Денисов
Дебилы, бл...!
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8 час.
ДГ
Дмитрий Гурин
Ну дебилосаксы они дебилосаксы и остаются. Как племенами перетррра... в начале нашей эры так до сих пор...... но уже для разнообразия друг с дружком... в прямом смысле.....
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5 час.
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