Пассажир самолета Москва — Тбилиси раскритиковал недовольных рейсами между городами

Политический активист и председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, который является одним из пассажиров первого за долгое время самолета из Москвы в Тбилиси, подверг критике недовольных рейсами между городами.
Политический активист и председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, который является одним из пассажиров первого за долгое время самолета из Москвы в Тбилиси, подверг критике недовольных рейсами между городами.
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