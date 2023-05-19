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Пассажир самолета Москва — Тбилиси раскритиковал недовольных рейсами между городами

Пассажир самолета Москва — Тбилиси раскритиковал недовольных рейсами между городами

Политический активист и председатель общественной организации «Солидарность во имя мира» Мераб Чикашвили, который является одним из пассажиров первого за долгое время самолета из Москвы в Тбилиси, подверг критике недовольных рейсами между городами.

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