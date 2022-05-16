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Ролан Гаррос. Квалификация. 1-й круг. Потапова сыграет с Заразуа, Блинкова – с Носковой, Гасанова – с Дияс, Захарова встретится с Зигемунд, Аванесян – с Доулхайд

В первый день квалификации «Ролан Гаррос» выступят семь россиянок. Сетка турнира здесь. Ролан Гаррос Париж, Франция 16 мая – 5 июня 2022 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 43 600 000 евро Открытые корты, грунт Квалификация Первый круг Анастасия Потапова (Россия, 1) – Рената Заразуа (Мексика) Анна Блинкова (Россия, 11) – Линда Носкова (Чехия)  Элина Аванесян (Россия, 32) – Кэролайн Доулхайд (США) Анастасия Гасанова (Россия) – Зарина Дияс (Казахстан, 24) Наталья Вихлянцева (Россия) – Георгина Гарсия-Перес (Испания) Анастасия Комардина (Россия, PR) – Конни Перрин (Швейцария) Анастасия Захарова (Россия) – Лаура Зигемунд (Германия).

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