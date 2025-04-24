«В Лондоне мы увидели конец НАТО. Это сборище импотентов» – Каспаров

За последние пару десятилетий президенты США превратили НАТО в полностью бесполезную организацию. Об этом в эфире предательского «Форума свободной России» заявил бывший шахматист, иноагент Гарри Каспаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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