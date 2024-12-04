Глава Генштаба Южной Кореи: главная задача армии – сохранять боеспособность на случай нападения КНДР Главная задача южнокорейской армии – сохранять боеспособность на случай нападения Вооруженных сил КНДР.
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Глава Генштаба Южной Кореи: главная задача армии – сохранять боеспособность на случай нападения КНДР Главная задача южнокорейской армии – сохранять боеспособность на случай нападения Вооруженных сил КНДР.
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