Топ-10, Самые знаменитые грабительницы банков в США

Согласно данным ФБР, в последние годы возросло число ограблений банков грабителями-женщинами. И что же вынуждает женщину пойти на ограбление банка? Правоохранительные органы утверждают, что в большинстве случаев это банальная нехватка денег, а никак не жадность или жажда приключений.