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Ролики с новым видом спорта, названным квадробика, распространяются в соцсети

Ролики с новым видом спорта, названным квадробика, распространяются в соцсети

КЕНИЧИ ИТО НАЗЫВАЮТ ОСНОВАТЕЛЕМ КВАДРОБИКИ. ФОТО: РЕЙТЕР МАРИЯ МЕДВЕДЕВА ЧТО ЗА СПОРТ "КВАДРОБИКА": ПОЧЕМУ СПОРТСМЕНЫ КУСАЮТСЯ И ХОДЯТ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ Ролики с новым видом спорта, названным квадробика, распространяются в соцсети Likee.

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