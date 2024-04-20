КЕНИЧИ ИТО НАЗЫВАЮТ ОСНОВАТЕЛЕМ КВАДРОБИКИ. ФОТО: РЕЙТЕР МАРИЯ МЕДВЕДЕВА ЧТО ЗА СПОРТ "КВАДРОБИКА": ПОЧЕМУ СПОРТСМЕНЫ КУСАЮТСЯ И ХОДЯТ НА ЧЕТВЕРЕНЬКАХ Ролики с новым видом спорта, названным квадробика, распространяются в соцсети Likee.