Собянин: Три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям

Транспортная доступность девяти районов Москвы будет улучшена В рамках концессионных соглашений в Москве планируется строительство трех новых дорог, как сообщил мэр города Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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