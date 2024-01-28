СК возбудил дело об убийстве двоих мужчин в Саранске из-за громкой музыки

В Саранске задержали 43-летнего местного жителя по подозрению в двойном убийстве. Предположительно, он жестоко расправился с двумя молодыми людьми из-за громкой музыки, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Мордовия.
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