МО РФ и ГП подали иск к ведущему инженеру приборного завода из Рязани

Минобороны РФ и Генеральная прокуратура РФ подали иск по защите интеллектуальных прав к ведущему инженеру-конструктору Государственного рязанского приборного завода Владимиру Герману, следует из данных картотеки суда.
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