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Царьград

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НАСА ожидает снимки с телескопа Roman в конце 2026 года

НАСА ожидает снимки с телескопа Roman в конце 2026 года

Ники Фокс из НАСА анонсировала первые снимки с обсерватории Nancy Grace Roman к концу 2026 года. Телескоп станет самым продвинутым в истории агентства, позволяя исследовать галактику Млечный Путь и открыть более 20 миллиардов звезд.

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