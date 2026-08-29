НАСА ожидает снимки с телескопа Roman в конце 2026 года

Ники Фокс из НАСА анонсировала первые снимки с обсерватории Nancy Grace Roman к концу 2026 года. Телескоп станет самым продвинутым в истории агентства, позволяя исследовать галактику Млечный Путь и открыть более 20 миллиардов звезд.
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