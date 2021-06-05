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Дайте два: юристы Пригожина готовят новые уголовные дела

Дайте два: юристы Пригожина готовят новые уголовные дела

В отношении Владимира Милова и Любови Соболь могут возбудить уголовное дело. Редакция издания «Интерфакс» обратилась в пресс-службу компании «Конкорд», чтобы уточнить факт возбуждения дела о клевете против сторонницы Навального Любови Соболь.

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