США рассматривают возможность отмены санкций против Кремля: как на это отреагирует Европа? Ирэн ОрлонскаяНа фоне обсуждений о возможной отмене санкций США против России, Евросоюз представил альтернативный план, обозначенный как «план Б».
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