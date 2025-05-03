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США рассматривают возможность отмены санкций против Кремля: как на это отреагирует Европа?

США рассматривают возможность отмены санкций против Кремля: как на это отреагирует Европа?

США рассматривают возможность отмены санкций против Кремля: как на это отреагирует Европа? Ирэн ОрлонскаяНа фоне обсуждений о возможной отмене санкций США против России, Евросоюз представил альтернативный план, обозначенный как «план Б».

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