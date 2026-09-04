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Аргументы и Факты

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Учёные выяснили возможную причину гибели тираннозавра Скотти

Учёные выяснили возможную причину гибели тираннозавра Скотти

Исследование окаменелого ребра одного из самых массивных найденных тираннозавров позволило реконструировать травму, которая, вероятно, стала причиной его гибели около 66 млн лет назад, пишет Pravda.

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