Telegraph рассказала, когда Трамп раскроет свой мирный план по Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал мирный план по решению конфликта на Украине, но не собирается раскрывать его до выборов, которые пройдут в ноябре, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.
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