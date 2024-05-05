Русская весна
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Русская весна

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Telegraph рассказала, когда Трамп раскроет свой мирный план по Украине

Telegraph рассказала, когда Трамп раскроет свой мирный план по Украине

Кандидат в президенты США Дональд Трамп разработал мирный план по решению конфликта на Украине, но не собирается раскрывать его до выборов, которые пройдут в ноябре, сообщает The Telegraph со ссылкой на источник.

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Комментарии
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Константин Самарин
Нет у него ни какого плана, это обычное петушиное бахвальство, которое забудется сразу, после выборов. Ибо, единственный способ прекратить войну-это исчезновение самих США с карты Мира.
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6 час.

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